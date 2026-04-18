Acqua minerale come carburante | rincari shock e rischio scaffali vuoti presto

Il prezzo dell’acqua minerale sta aumentando in modo significativo a causa dell’incremento dei costi di produzione, influenzato dal caro energia e dalle tensioni internazionali. Questa situazione potrebbe portare a rincari sui prezzi al consumo e, in alcuni casi, a una diminuzione delle scorte disponibili sugli scaffali dei supermercati nel prossimo futuro. La questione riguarda diverse aziende del settore, che stanno affrontando sfide legate alla sostenibilità dei prezzi e alla gestione delle scorte.

Roma - Il caro energia e le tensioni internazionali spingono verso l’alto i costi di produzione e distribuzione, con possibili aumenti per i consumatori L’acqua minerale rischia di seguire la stessa traiettoria della benzina, con aumenti diffusi dei prezzi e possibili criticità nella disponibilità sugli scaffali. A lanciare l’allarme è il Codacons, che segnala rincari potenziali fino a 5-6 centesimi a bottiglia da 1,5 litri, con un impatto complessivo stimato in circa 606 milioni di euro annui a carico dei consumatori italiani. Alla base della crescita dei prezzi vi sarebbe l’aumento dei costi delle materie prime, in particolare delle componenti in plastica utilizzate per bottiglie, tappi ed etichette.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua minerale come carburante: rincari shock e rischio scaffali vuoti presto Notizie correlate A rischio l'acqua minerale, rincari fino a 6 cent a bottigliaLa crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri... Panoramica sull’argomento L'acqua minerale come la benzina: «Prezzi alle stelle, fino a 6 centesimi in più a bottiglia». E il rischio è di non trovarne piùLa crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri potrebbe a breve costare fino a 5/6 centesimi ... leggo.it A rischio l'acqua minerale, rincari fino a 6 cent a bottigliaCodacons, i produttori di plastica comunicano gli aumenti. Esposto all'Antitrust ... msn.com