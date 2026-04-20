In Puglia, si avvicina uno sciopero degli autotrasportatori in risposta all’aumento dei prezzi del carburante. La protesta potrebbe portare alla scarsità di prodotti freschi come ortofrutta e fiori nei negozi della regione, con il rischio di scaffali vuoti. La mobilitazione è stata annunciata dai rappresentanti del settore, che chiedono interventi per contenere i costi e evitare disagi ai consumatori.

Il rischio che i reparti di ortofrutta e i banchi dei fiori si svuotino è concreto in Puglia, a causa di un imminente sciopero degli autotrasportatori motivato dall’impennata dei prezzi del carburante. La paralisi della logistica su gomma minaccia di bloccare la distribuzione alimentare regionale, con effetti diretti sulla disponica di prodotti freschi nei punti vendita. L’allarme arriva da Coldiretti Puglia, che segnala come l’interruzione delle consegne possa causare il deterioramento di merci delicate, tra cui funghi e ortofrutta, rimaste intrappolate nei magazzini o bloccate nei campi. In una regione dove l’88% dei flussi di merci avviene tramite mezzi pesanti, l’impatto di un fermo dei tir sulla filiera agroalimentare sarebbe immediato e profondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, sciopero trasporti: rischio scaffali vuoti e carovita

Notizie correlate

Sciopero degli autotrasporti, l'allarme di Coldiretti Puglia: "Rischio scaffali vuoti e rincari"Lo sciopero degli autotrasportatori, legato al caro carburanti, rischia di avere effetti immediati anche sulla spesa quotidiana.

Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuotiTra il 20 e il 25 aprile 2026 si dovrebbe tenere uno sciopero nazionale degli autotrasportatori che potrebbe causare gravi disagi in tutta Italia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Si ferma il trasporto su gomma: rischio scaffali vuoti; Caro-gasolio e crisi di liquidità: a rischio i trasporti. Sciopero a metà maggio; Sciopero venerdì 10 aprile, si fermano aeroporti e bus: gli orari, i voli a rischio e le fasce di garanzia; Italia appesa ai camion: cinque giorni di sciopero possono paralizzare il Paese.

Puglia, sciopero Tir e caro carburanti: a rischio la distribuzione di ciboLo stop dei trasporti minaccia la filiera agroalimentare pugliese tra rincari e difficoltà di approvvigionamento ... trmtv.it

Sciopero Tir, in Puglia allarme per cibo e rifornimentiSciopero Tir in Puglia, Coldiretti lancia l’allarme: prodotti freschi bloccati, costi in aumento e rischi per la spesa dei cittadini. pugliapress.org

Alberobello, la “Capitale dei Trulli” Patrimonio dell’UNESCO, è un Borgo Fiabesco in Puglia. Famosa per i Tetti a Cono, le Case Bianche a Calce e i Simboli Magici, offre un’Atmosfera Sospesa nel Tempo, Perfetta per Passeggiate Romantiche e Viste Panora - facebook.com facebook

In Puglia abbiamo un problema serio. Non è l’aumento dell’Irpef causato dal buco di 369 milioni di euro creato dal PD e dai suoi alleati in venti anni di governo regionale, non sono le liste d’attesa rispetto alle quali non si è fatto nulla, se non un pò di propagan x.com