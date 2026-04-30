Crisi artigiani della Riviera | Cominceremo a chiudere uno alla volta

Gli artigiani della Riviera del Brenta avvertono che, con i prezzi elevati del gasolio e la possibilità di una crisi prolungata legata alla situazione internazionale, molte aziende di autotrasporto potrebbero essere costrette a chiudere una dopo l’altra. La preoccupazione riguarda il rischio di perdere numerose imprese operanti nel settore, che si trovano ormai a fare i conti con costi crescenti e condizioni di mercato difficili.

«Con un prezzo del gasolio a questi livelli, e se la crisi legata alla guerra con l’Iran continuerà per mesi, il rischio è che decine di aziende di autotrasportatori del comprensorio della Riviera del Brenta chiudano. Già una trentina di dipendenti di queste aziende sono stati messi in ferie.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

I drammi della guerra: artigiani stretti tra costi in aumento e ordini in crisiAd un mese dall’inizio della guerra voluta da Israele e Stati Uniti contro l’Iran l’economia globale sta vacillando e gli artigiani di Padova e...

Leggi anche: Crisi di nervi di Travaglio alla vigilia del voto. Insulti (con la bava alla bocca) alla Meloni: “Bugiarda, mente ogni volta che respiri!”

Contenuti di approfondimento

Pochi artigiani e i negozi di orafi chiudono: il paradosso della crisi nonostante il prezzo dell’oro alle stelleIl prezzo dell’oro continua a correre sui mercati internazionali, sospinto dalle tensioni geopolitiche e dalla ricerca di beni rifugio da parte degli investitori. Eppure, paradossalmente, mentre il ... corriere.it

«Artigiani, crisi per la burocrazia. E manca il ricambio generazionale»L’analisi. Il calo delle attività è un segnale allarmante: gli imprenditori si interrogano sul futuro. «Il problema è che stanno chiudendo tutti i mercati esteri. Serve anche personale specializzato» ... laprovinciadicomo.it