Criminalità calano le spaccate ma aumentano le aggressioni

A Firenze, nei primi tre mesi del 2026, sono stati registrati più di 200 episodi di criminalità di strada. Mentre le spaccate sono in diminuzione, aumentano le aggressioni. La situazione viene monitorata dalle forze dell’ordine, che continuano a intervenire per garantire la sicurezza nella città. I dati ufficiali mostrano un quadro in evoluzione di attività criminali che coinvolgono diverse tipologie di reati.

Firenze torna a fare i conti con la criminalità di strada. Nei primi tre mesi del 2026 sono stati oltre duecento gli episodi registrati in città. A fotografare la situazione è la Fondazione Caponnetto, che ha raccolto i dati relativi al periodo tra gennaio e marzo.Il quadro che emerge evidenzia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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