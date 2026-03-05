Negli ultimi dieci anni il numero di auto in circolazione è cresciuto di quattro milioni, mentre nel medesimo periodo sono state chiuse circa 8.400 officine meccaniche. Questo paradosso evidenzia un andamento opposto tra il crescente parco auto e il settore delle riparazioni. La situazione mette in luce un cambiamento nel mercato e nelle abitudini di manutenzione delle vetture.

Un report appena pubblicato dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre ha portato alla luce una dinamica del mercato automobilistico italiano che appare a prima vista del tutto paradossale ma che, a guardar bene, non lo è affatto. Nel nostro Paese si registra la maggiore densità di automobili a livello continentale, e il parco circolante continua a espandersi e a invecchiare inesorabilmente anno dopo anno. Ci si aspetterebbe, di conseguenza, una crescita parallela di tutte le attività artigianali legate alla manutenzione e riparazione dei veicoli, dalle officine meccaniche a quelle dei carrozzieri. Al contrario, i dati documentano una costante e preoccupante contrazione del numero degli autoriparatori indipendenti, cioè le classiche officine, carrozzerie ed elettrauto di quartiere, che chiudono i battenti per sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aumentano le auto in circolazione, ma calano le officine: il paradosso

