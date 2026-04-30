Cricket femminile nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a Kigali

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana di cricket femminile ha subito una nuova sconfitta a Kigali, in Ruanda, durante la prima edizione del Challenge Trophy. Nella settima e penultima partita in programma, le azzurre sono state battute dagli Stati Uniti, che hanno concluso con un punteggio di 1011 in 16 overs. La partita si è svolta nella giornata di ieri, rispettando il calendario del torneo.

Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella settima e penultima sfida in calendario vengono battute dagli Stati Uniti, che si impongono con lo score di 1011 (16.1)-998 (20.0), vincendo per ben 9 wickets. Gli USA vincono il torneo con un match d’anticipo, l’Italia lotterà nell’ultima giornata per evitare il quarto posto. Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di battere: l’attacco azzurro ha a lungo le polveri bagnate, ma riesce ad arrivare fino in fondo, seppur con 8 wickets caduti, ed al termine dei 20.0 overs regolamentari il run rate è di 4.🔗 Leggi su Oasport.it

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