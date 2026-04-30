Cricket femminile nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a Kigali

La nazionale italiana di cricket femminile ha subito una nuova sconfitta a Kigali, in Ruanda, durante la prima edizione del Challenge Trophy. Nella settima e penultima partita in programma, le azzurre sono state battute dagli Stati Uniti, che hanno concluso con un punteggio di 1011 in 16 overs. La partita si è svolta nella giornata di ieri, rispettando il calendario del torneo.

Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella settima e penultima sfida in calendario vengono battute dagli Stati Uniti, che si impongono con lo score di 1011 (16.1)-998 (20.0), vincendo per ben 9 wickets. Gli USA vincono il torneo con un match d’anticipo, l’Italia lotterà nell’ultima giornata per evitare il quarto posto. Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di battere: l’attacco azzurro ha a lungo le polveri bagnate, ma riesce ad arrivare fino in fondo, seppur con 8 wickets caduti, ed al termine dei 20.0 overs regolamentari il run rate è di 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a KigaliNetta sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le... Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a Kigali; Cricket femminile, l’Italia batte Vanuatu e la pioggia a Kigali; Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a Kigali; Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a Kigali. Cricket femminile, nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a KigaliNetta sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Fanpage.it. . "Palantir oggi è il braccio armato degli Stati Uniti. Fornisce software al Pentagono, all'ICE, all'esercito israeliano e alla Nato. Ha contratti anche nel nostro Paese, con la Difesa italiana e molte altre società". La scrittrice Serena Mazzini, ospite a Sca - facebook.com facebook “Qui il tema non è un rapporto Europa–Stati Uniti: è l’autonomia e la libertà degli europei rispetto a ‘10-12 signori’ che vogliono mano libera, anche sul diritto di non pagare le tasse”. Lo ha detto @nzingaretti ( @pdnetwork), capodelegazione Pd al Parlamento x.com