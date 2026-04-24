Cricket femminile Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a Kigali

La nazionale italiana di cricket femminile ha subito una sconfitta durante la quarta partita del Challenge Trophy a Kigali, in Ruanda. Le avversarie degli Stati Uniti hanno concluso con un punteggio di 1466 in 20 over. La partita si è svolta nel quadro della prima edizione del torneo, con le italiane che non sono riuscite a vincere questa sfida.

Netta sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella quarta sfida in calendario vengono battute dagli Stati Uniti, che si impongono con lo score di 1466 (20.0)-7410 (16.0), vincendo per ben 72 runs. Nel primo innings gli Stati Uniti vincono il sorteggio e scelgono di battere: le nordamericane producono un gioco offensivo molto aggressivo, che le porta ad un run rate di 7.30, portando fino il fondo il loro attacco, con la caduta di soli 6 wickets, chiudendo a quota 146 runs. Nel secondo innings l’attacco dell’Italia è meno produttivo di quello delle statunitensi, con le azzurre che subito si trovano costrette ad inseguire nel punteggio con un run rate di 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a KigaliSoffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy,... Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a KigaliInizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal. Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a KigaliNetta sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella quarta sfida in calendario vengono battute ... oasport.it Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a KigaliSoffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le ... oasport.it