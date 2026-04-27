Cricket femminile l’Italia cede al Ruanda a Kigali

La squadra femminile di cricket italiana ha subito una sconfitta a Kigali, in Ruanda, durante la prima edizione del Challenge Trophy. Nella quinta partita del torneo, le padrone di casa hanno vinto con uno score di 1264 in 19 overs, superando le azzurre. La partita si è svolta nel pomeriggio, con le italiane che hanno cercato di rispondere all’attacco delle avversarie senza riuscire a portare a termine una vittoria.

Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella quinta sfida in calendario vengono battute dalle padrone di casa del Ruanda, che si impongono con lo score di 1264 (19.3)-1237 (20.0), vincendo per ben 6 wickets. Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di battere: le azzurre riescono a condurre fino al termine dei 20 overs previsti la trama offensiva, facendo cadere 7 wickets, chiudendo con un run rate di 6.15, per un totale di 123 runs. Nel secondo innings l’attacco del Ruanda è incisivo, i wickets cadono a fatica ed il punteggio rimane a lungo in equilibrio, dando esito incerto alla sfida.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a KigaliInizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima... Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a KigaliSoffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal; Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a Kigali; Fidal, danza e cricket: l'altra faccia dello sport; Jude Bellingham torna a Birmingham per... investire nel cricket! È diventato socio di minoranza dei Birmingham Phoenix. Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a KigaliNetta sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Dopo le dimissioni di Maria Lorena Haz Paz dalla Federazione Cricket e con la pausa di riflessione di Laura Lunetta della Federazione di Danza Sportiva, si rischia di tornare a zero donne presidenti di federazioni. I loro casi (e i pochissimi precedenti) mostran - facebook.com facebook