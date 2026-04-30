Cremona presidio in Duomo per gli aiuti della Global Sumud Flotilla

A Cremona, cittadini e associazioni si sono radunati in piazza Duomo per partecipare a un presidio legato alla Global Sumud Flotilla. L’evento ha coinvolto persone che si sono raccolte per sostenere l’iniziativa, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sull’aiuto umanitario e sulle attività della flottiglia internazionale. La manifestazione si è svolta nel centro della città, in un momento di attenzione pubblica verso questa iniziativa.

? Cosa sapere Cittadini e associazioni si riuniscono in piazza Duomo a Cremona per la Global Sumud Flotilla.. La manifestazione sostiene il trasporto di aiuti alimentari verso le zone colpite nel Mediterraneo.. In piazza Duomo a Cremona, un presidio silenzioso ma con una partecipazione costante ha portato i cittadini a manifestare il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla, la missione civile dedicata al trasporto di aiuti alimentari verso le zone colpite da gravi crisi umanitarie nel Mediterraneo. L’iniziativa locale è stata organizzata da diverse formazioni politiche e associazioni che hanno sentito il bisogno di far sentire la propria voce in merito a quanto sta accadendo nelle ultime ore in mare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, presidio in Duomo per gli aiuti della Global Sumud Flotilla Notizie correlate Leggi anche: La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza: “Il genocidio continua e gli aiuti non entrano. Distanze tra Meloni e Usa? Solo propaganda, a livello militare non cambia nulla” Leggi anche: Global Sumud Flotilla, in migliaia al presidio davanti alla Prefettura, poi il corteo Tutti gli aggiornamenti In piazza Duomo flash mob a sostegno della Global Sumud FlottillaUn presidio silenzioso ma partecipato in piazza Duomo a Cremona, per accendere i riflettori su quanto sta accadendo in ... cremonaoggi.it GLOBAL SUMUD FLOTILLA II: PRESIDIO A BRESCIA DOPO IL SEQUESTRO DI BARCHE E ATTIVISTI/E. APPUNTAMENTO ORE 18 IN PIAZZA DUOMOAttaccate e sequestrate dall’esercito israeliano 22 imbarcazioni e 175 attivisti e attiviste della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, a quasi mille chilometri di distanza dalle acque di Ga ... radiondadurto.org