La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza | Il genocidio continua e gli aiuti non entrano Distanze tra Meloni e Usa? Solo propaganda a livello militare non cambia nulla

La Global Sumud Flotilla ha ripreso il suo viaggio verso Gaza, evidenziando che gli aiuti umanitari continuano a essere bloccati e che la situazione nel territorio rimane critica. Secondo i partecipanti, nonostante le dichiarazioni di un cessate il fuoco e di un presunto processo di pace, la situazione sul campo non ha subito cambiamenti significativi. La questione delle distanze tra le autorità italiane e gli Stati Uniti viene considerata come mera propaganda senza effetti concreti a livello militare.

“Dobbiamo ripartire perché di Gaza non si parla più. Si dice che c’è stato un ‘ cessate il fuoco ‘, un Board of peace che avrebbe portato la pace. Ma in realtà il genocidio continua, non si è mai fermato. Da quando è stata dichiarata la tregua sono morti più di 800 palestinesi. Anche gli aiuti umanitari, il cibo, l’acqua, i farmaci, continuano a non entrare”. Nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, è la portavoce italiana di Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, a raccontare le motivazioni della nuova missione al via venerdì da Siracusa. Accanto a lei l’attivista Tony La Piccirella, già tra coloro che avevano fatto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza: “Il genocidio continua e gli aiuti non entrano. Distanze tra Meloni e Usa? Solo propaganda, a livello militare non cambia nulla” Notizie correlate La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua”Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Gaza: tappa a Napoli per la Global Sumud FlotillaNella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; La missione più grande è salpata: direzione Gaza; La Freedom Flotilla torna in mare, tre giorni a Napoli poi rotta verso la Palestina; La Global Sumud Flotilla è ripartita verso Gaza. Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettivaRecentemente la Global Sumud Flotilla è ripartita verso Gaza. Per Morana Miljanovi?, attivista e giurista croata, comandante di una delle navi coinvolte nell’iniziativa, la flottiglia è la reazione ad ... balcanicaucaso.org GLOBAL SUMUD FLOTILLA: CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER ANNUNCIARE L’IMMINENTE PARTENZALa delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha tenuto oggi, mercoledi 22 aprile, una conferenza stampa alla Camera dei Deputati a Roma per annunciare l’imminente partenza, per discutere i ... radiondadurto.org La nuova missione della Global Sumud Flotilla: venerdì la partenza da Siracusa x.com “Tra pochi giorni partiranno le barche per la seconda Global Sumud Flotilla perché a Gaza e in Palestina la situazione non è cambiata" - facebook.com facebook