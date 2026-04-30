Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento in Piazza Roma a Cremona, identificando complessivamente 90 persone e sottoponendo a controllo 25 veicoli. L'operazione ha coinvolto anche alcuni locali della zona, con verifiche mirate. Nessuna persona è risultata arrestata o denunciata durante le operazioni di polizia. L'intervento si inserisce in un'attività di monitoraggio della zona condotta dalle autorità locali.

? Cosa sapere Blitz della Questura in Piazza Roma a Cremona: 90 persone identificate e 25 veicoli controllati.. Ispezionati due locali in centro dove sono stati rilevati soggetti con precedenti penali.. La Questura di Cremona ha dispiegato i propri uomini in Piazza Roma per un’operazione straordinaria di controllo del territorio, portando all’identificazione di 90 persone durante il servizio volto a prevenire le attività criminali nel cuore del centro cittadino. L’intervento, che ha la partecipazione coordinata dei reparti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine con l’appoggio di una pattuglia della Polizia Locale, ha permesso di delineare un quadro preciso della frequentazione dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, blitz in Piazza Roma: 90 identificati e controlli ai locali

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