Droni avviso per le Pmi hi-tech europee | finanziamenti a fondo perduto fino a 50mila euro

Le piccole e medie imprese europee nel settore hi-tech dei droni devono muoversi in fretta. Il consorzio ECDI, co-finanziato dall’Unione Europea, ha aperto il primo bando per finanziare progetti innovativi. Le aziende possono ottenere fino a 50mila euro a fondo perduto per sviluppare nuove tecnologie nel settore dei droni civili. L’opportunità riguarda tutte le Pmi che vogliono investire in questo campo in crescita.

Il consorzio European Cluster for Drone Innovation (ECDI), co-finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del programma Euroclusters, ha annunciato il lancio del suo primo bando: il “Civil Drones Innovative Programme”. Questa iniziativa mira a supportare le piccole e medie imprese (PMI) europee che operano nell’ecosistema dei droni, facilitando la loro transizione verso prodotti a “duplice uso” (civile e militare) e sostenendo la trasformazione digitale e green. Il programma offre un pacchetto combinato di sostegno finanziario e servizi professionali per un massimo di 25 PMI selezionate: un contributo economico: fino a 50.🔗 Leggi su Ildenaro.it

