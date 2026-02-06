crans montana parmelin visita i feriti al niguarda

Il presidente svizzero Guy Parmelin si è recato questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano per visitare gli otto feriti italiani coinvolti nell’incendio di Crans Montana. Parmelin ha parlato con i medici e ha espresso vicinanza alle persone rimaste ferite, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La visita si è svolta in un clima di solidarietà tra i due paesi.

Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin visita gli 8 feriti italiani dell'incendio di Crans Montana. Tra commozione e riconoscenza, la Svizzera mostra la sua vicinanza Questa mattina, nel giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, giunto a Milano per l’evento, ha scelto di compiere una tappa carica di significato umano prima di ogni rito istituzionale. Parmelin si è recato all’ospedale Niguarda, dove sono attualmente ricoverate otto vittime della strage di Capodanno a Crans Montana, alcune delle quali in condizioni ancora critiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato i feriti al Niguarda di Milano, arrivando inaspettatamente questa mattina.

Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano.

