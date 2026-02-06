Crans-Montana il presidente della Svizzera visita i feriti al Niguarda

Il presidente della Svizzera, Parmelin, è arrivato a Milano per partecipare alle Olimpiadi. Durante la visita, si è recato al Niguarda per incontrare gli otto feriti ancora in ospedale. Ha portato loro un saluto personale e ha mostrato vicinanza. La visita è durata pochi minuti, ma ha lasciato un segno tra i presenti.

A Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Parmelin ha portato il suo saluto alle otto persone ricoverate.

