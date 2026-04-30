Le autorità italiane hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel procedimento penale riguardante la strage del Constellation. La decisione è stata comunicata ieri dalla presidenza del consiglio, che ha depositato ufficialmente la richiesta. La causa riguarda un episodio che coinvolge anche le autorità svizzere, e questa mossa potrebbe portare a un confronto legale tra i due Paesi.

Potrebbe rivelarsi il prossimo imminente braccio di ferro con le autorità svizzere. Ieri la presidenza del consiglio ha depositato l'istanza di costituzione di parte civile nel procedimento per la strage del Constellation. "La decisione è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti". Ma sarà proprio questo il terreno di scontro, il danno "diretto", che secondo gli avvocati delle famiglie delle vittime non è scontato che verrà riconosciuto dai magistrati elvetici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans, l'Italia sarà parte civile: "Le autorità locali responsabili"

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L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento relativo alla tragedia di Crans-Montana. La decisione è stata annunciata oggi in una nota di Palazzo Chigi. - facebook.com facebook

L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com