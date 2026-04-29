Crans Montana l' Italia si costituisce parte civile nel processo | ?Verosimile il coinvolgimento autorità svizzere

In una recente udienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato di aver costituito parte civile nel procedimento giudiziario in corso. L'atto è stato depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha incaricato uno studio legale svizzero. Si riferisce a un procedimento in cui si ipotizza un coinvolgimento di autorità svizzere, con il carattere di “verosimile” rispetto a certi aspetti del caso.

«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l'atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all'incendio avvenuto a Crans Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026». Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi. «La decisione - viene spiegata - è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «?Verosimile il coinvolgimento autorità svizzere» Notizie correlate Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «Danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha... Crans-Montana: lo Stato si costituisce parte civile per le 41 vittimeIl governo italiano ha deciso di costituirsi parte civile nel processo relativo alla tragedia di Crans-Montana, un atto giuridico che mira a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Palazzo Chigi: l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans MontanaLa Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l'atto di costituzione di parte civile della ... rainews.it Crans Montana, l'annuncio di Palazzo Chigi: Italia si costituisce parte civileLa Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha ... iltempo.it Crans-Montana, altri dettagli dai video: la fuga di Jessica Moretti e il dj morto cercando un estintore - facebook.com facebook #CransMontana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti x.com