Craig Venter è stato uno scienziato statunitense noto per aver contribuito al sequenziamento del genoma umano e per aver sviluppato tecniche innovative nel campo della genomica. Ha fondato diverse aziende biotech e ha portato avanti progetti di ricerca rivoluzionari, spesso sfidando le metodologie tradizionali. La sua morte rappresenta una perdita nel settore scientifico, dove ha lasciato un segno come outsider e imprenditore della ricerca.

Un ribelle della scienza con il piglio dell’imprenditore. Craig Venter “era conosciuto per la sua personalità audace e competitiva: dichiarava con sicurezza le sue idee e non aveva paura di lanciare sfide, come quella a un progetto finanziato per 3 miliardi di dollari (e all’establishment scientifico) per forzare il futuro”. Non ha dubbi il genetista dell’Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli quando ricorda la figura eclettica di Venter, pioniere della genomica umana morto a 79 anni in California. “Ci mancherà molto”, dice il collega italiano. Padre del genoma umano e inventore della biologia sintetica, Craig Venter ha contribuito a far evolvere la genomica dimostrando che i genomi potevano essere progettati e costruiti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Craig Venter, chi era e perché ci mancherà lo “scienziato che forzò il futuro”

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Panoramica sull’argomento

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