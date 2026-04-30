AGI - Si chiama "Crackuggi- the game" e il nome è tutto un programma. Si tratta di un giochino pensato per smartphone – e non solo – pensato per accendere i riflettori sul problema dello spaccio e del consumo dilagante di crack nei vicoli – ovvero i caruggi – di Genova. Ad idearlo l'artista genovese Melkio – al secolo Luca Melchionda – che ha scelto la via ludica per sottolineare la necessità di intervenire su un problema sempre più grave per la città. L'obiettivo è "salvare i vicoli", esplorandone il fitto labirinto nei panni di un fantomatico cavaliere. Trascinando con il dito il personaggio, bisogna portare a termine due...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crackuggi, un videogame contro l'abuso del crack nei vicoli

Notizie correlate

Nei vicoli nascosti del centro storico di Forlì: tre camminate tra storia urbana e memoriaTre passeggiate culturali per riscoprire la città, i suoi angoli meno noti e una parte importante della sua storia sociale.

FAA cerca piloti nei videogame: stipendi a 6 cifre per i gamerLa Federal Aviation Administration ha avviato una strategia di reclutamento senza precedenti rivolgendosi direttamente ai videogiocatori per colmare...