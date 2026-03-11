Nei vicoli nascosti del centro storico di Forlì | tre camminate tra storia urbana e memoria

Nel cuore di Forlì, nei vicoli meno frequentati del centro storico, si svolgono tre passeggiate organizzate per visitare alcuni tra gli angoli più nascosti e significativi della città. Le visite guidate permettono di scoprire tracce della storia urbana e di conoscere dettagli sulla memoria sociale locale. Le camminate si svolgono in diversi momenti e sono aperte a chi desidera esplorare la città da un punto di vista diverso.

Tre passeggiate culturali per riscoprire la città, i suoi angoli meno noti e una parte importante della sua storia sociale. Nei sabati mattina del 14, 21 e 28 marzo il centro storico di Forlì sarà protagonista di un ciclo di camminate guidate nate come eventi collaterali alla mostra fotografica.