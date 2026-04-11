FAA cerca piloti nei videogame | stipendi a 6 cifre per i gamer

La Federal Aviation Administration ha deciso di cercare piloti tra i videogiocatori, offrendo stipendi fino a sei cifre. La mossa mira a riempire numerosi posti vacanti nel settore del controllo del traffico aereo negli Stati Uniti. La strategia coinvolge un reclutamento diretto attraverso piattaforme di videogiochi, attirando così i giocatori più esperti e appassionati di simulazioni di volo.

La Federal Aviation Administration ha avviato una strategia di reclutamento senza precedenti rivolgendosi direttamente ai videogiocatori per colmare il vuoto lasciato da migliaia di posti vacanti nel settore del controllo del traffico aereo statunitense. L’obiettivo è intercettare una demografia di giovani adulti dotati di specifiche capacità tecniche per garantire la sicurezza, l’ordine e la fluidità dei flussi nei cieli. L’iniziativa si manifesta attraverso contenuti video su YouTube che utilizzano grafiche d’impatto e mettono in evidenza prospettive economiche molto interessanti, come la possibilità di percepire compensi nell’ordine delle sei cifre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FAA cerca piloti nei videogame: stipendi a 6 cifre per i gamer Piloti a rischio: cabina 737 Max diventa un forno, allarme FAAUn allarme preoccupante arriva dalle autorità americane: alcuni modelli di Boeing 737 Max potrebbero trasformarsi in vere e proprie saune per i... Dagli joystick ai cieli: la sfida per reclutare gamer con stipendi a 6La Federal Aviation Administration ha lanciato una campagna pubblicitaria su YouTube per reclutare esperti di videogiochi come nuovi controllori del...