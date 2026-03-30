Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utile

Il Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, annunciando un utile di 1,5 milioni di euro per l'anno. La società ha confermato la propria solidità e la prosecuzione del percorso di crescita avviato negli ultimi anni.

Il Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, confermando la solidità della società e la continuità del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Il fatturato 2025 si è attestato a 24,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello del 2024 (24,7 milioni), mentre l’utile netto ha raggiunto 1,5 milioni di euro. Analizzando l’andamento negli ultimi tre anni del mandato dell’attuale CdA, si evidenzia una crescita complessiva: 2023: 20,4 milioni, 2024: 24,7 milioni, 2025: 24,2 milioni, con un utile netto triennale complessivo pari a 4,5 milioni di euro. Il costo del personale si mantiene costante al 10% del valore della produzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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