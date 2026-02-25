A Cagliari l’incontro Palestina Il racconto della verità | testimonianze dirette dalla Flotilla Tra gli ospiti il cronista del Fatto Alessandro Mantovani

Un incontro pubblico per non distogliere lo sguardo dal genocidio ancora in corso, attraverso le voci di chi quella terra l’ha vissuta in prima persona. È questo l’obiettivo dell’evento “ PALESTINA. Il racconto della verità”, in programma sabato 28 febbraio alle 17 nella Sala Search, in Largo Carlo Felice 2, a Cagliari. L’iniziativa è promossa dal Movimento 5 Stelle. In un contesto internazionale in cui – spiegano gli organizzatori – la narrazione degli eventi spesso non rispetta i fatti reali, l’intento è quello di dare spazio a testimonianze dirette, lontane da ricostruzioni considerate distanti dalla realtà. Cuore dell’incontro sarà il racconto di chi era a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione salpata lo scorso 30 agosto con l’obiettivo di tentare di rompere l’ isolamento delle coste palestinesi. Durante il pomeriggio sarà proiettato un video documentale inedito, registrato in mare nel corso dell’esperienza, che verrà commentato dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, presente sulla flotta e testimone diretto degli eventi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il volto tra fascino e racconto”. Gli ospiti della Rsa visti dai giovaniL'articolo presenta una serie di ritratti fotografici realizzati dagli studenti del Liceo artistico Fontana di Arese, ispirati all’estetica di Gustav Klimt.

Testimonianze di Resistenza in Palestina: incontro con GuySabato sera a Reggio Calabria si è svolto un incontro con Guy, attivista israeliano di Ta’ayush.

Temi più discussi: Degustazione d’autore: martedì a Cagliari l’incontro tra grandi vini italiani; A Cagliari secondo tavolo tecnico per l’elaborazione della strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico del turismo costiero; Stadio e candidatura UEFA EURO 2032, incontro in FIGC; ZTL Stadio, telecamere attive da Pisa-Cagliari in programma a metà marzo.

Cagliari, nuovo stadio e EURO 2032: incontro operativo a RomaOggi a Roma incontro operativo per il nuovo stadio di Cagliari e la candidatura della città per ospitare UEFA EURO 2032 ... calciocasteddu.it

Rompiamo il silenzio: a Cagliari un incontro sulla violenza di genere organizzato dalla Commissione Regionale per la realizzazione della Parità tra uomini e donneCagliari, 15 dicembre 2025 - La Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità tra uomini e donne promuove l’iniziativa Rompiamo il silenzio. Riflessioni e testimonianze sulla violenza di ... regione.sardegna.it

LA PROTESTA - FLASH MOB GIOVEDÌ DAVANTI A OLTRE 50 NOSOCOMI LA PROTESTA CONTRO LA CACCIATA DELLE ONG Contro la cacciata delle Ong da Gaza si “riaccendono” gli ospedali italiani di Alessandro Mantovani FQ - 24.02.2026 - In oltre cin - facebook.com facebook

Mitra puntato e in ginocchio: i coloni umiliano i carabinieri. Di Alessandro Mantovani x.com