A bordo della nave della Global Sumud Flotilla, partita domenica da Augusta e diretta a Gaza, si trovano circa dieci tonnellate di aiuti alimentari. L’inviato del nostro giornale ha riferito che sono presenti anche medicinali, kit scolastici e giochi per i bambini. La missione mira a portare sostegno nella zona, anche se la quantità di cibo potrebbe essere leggermente superiore rispetto a quanto dichiarato dall’organizzazione.

Cibo, certo. Sulle barche della Global Sumud Flotilla, partita domenica 26 aprile da Augusta (Siracusa) e diretta a Gaza, ci sono dieci tonnellate di aiuti alimentari, dice l’organizzazione, forse esagerando un po’. Sotto il lettino su cui dormiamo nella cabina di prua di ViviDeir al -Balah, la barca a vela che ospita il Fatto Quotidiano, ci sono scatoloni con dentro confezioni di pasta e riso, scatole di fagioli e lenticchie, latte in polvere per i bambini. Altre sono di là, nella cabina del comandante, ognuna con la sua bolla di accompagnamento che indica il contenuto. Ma c’è pure uno zainetto rosa per andare a scuola, griffato “Minnie mouse”, con dentro quaderni, pennarelli e album da colorare: sono una ventina gli zainetti, contengono anche astucci e matite e arrivano da Barcellona e Valencia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’inviato del Fatto a bordo della Sumud Flotilla: “Qui cibo, medicinali ma anche kit scolastici e giochi per i bambini”

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