Cosenza scuola evacuata per una valigia | è tutto salvo

A Cosenza, le forze dell'ordine sono intervenute in via Rodotà a causa di una valigia lasciata incustodita vicino a una scuola. La struttura è stata evacuata come misura precauzionale, ma successivamente si è verificato che non ci sono minacce o rischi. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire la provenienza del bagaglio.

? Cosa sapere Carabinieri intervengono a Cosenza in via Rodotà per una valigia abbandonata vicino a una scuola.. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo rientrano in aula dopo l'ispezione degli artificieri al bagaglio.. Gli artificieri dei carabinieri hanno messo fine stamattina allo stato di allerta a Cosenza dopo il ritrovamento di un bagaglio abbandonato vicino al perimetro dell’Istituto Comprensivo in via Rodotà. La valigia, lasciata in un punto estremamente sensibile proprio a ridosso della scuola, ha costretto le autorità a isolare l’intera area e a bloccare ogni tipo di passaggio pedonale o veicolare nel quartiere. L’evacuazione precauzionale degli studenti e i soccorsi sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, scuola evacuata per una valigia: è tutto salvo Notizie correlate Frana a Castellammare di Stabia: detriti sulle auto, evacuata anche una scuolaA Castellammare di Stabia le abbondanti piogge delle ultime settimane hanno creato uno smottamento sulla collina di Quisisana. Forte odore a scuola, scatta l'intervento dei Vigili del fuoco: evacuata per precauzione una classeIntervento dei Vigili del fuoco giovedì mattina al liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena, dove è stato segnalato un forte odore e una classe...