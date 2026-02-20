Frana a Castellammare di Stabia | detriti sulle auto evacuata anche una scuola

A Castellammare di Stabia, le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato una frana sulla collina di Quisisana, portando detriti sulle auto parcheggiate in strada. L’evento ha reso necessario evacuare una scuola vicina per motivi di sicurezza. Le autorità hanno chiuso alcune vie e stanno monitorando la situazione, mentre i vigili del fuoco lavorano per rimuovere i detriti. Nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta. La frana ha creato disagi tra i residenti della zona.

A Castellammare di Stabia le abbondanti piogge delle ultime settimane hanno creato uno smottamento sulla collina di Quisisana. I detriti hanno raggiunto le strade finendo sulla carreggiata sulla salita San Giacomo. Danni alle auto parcheggiate. Sul luogo della frana municipale e vigili del fuoco. Traffico chiuso per ragioni di sicurezza. Secondo quanto apprendiamo sarebbe stata evacuata anche una scuola in via San Giacomo a causa dello smottamento.