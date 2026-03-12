Forte odore a scuola scatta l' intervento dei Vigili del fuoco | evacuata per precauzione una classe

Giovedì mattina al liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena sono intervenuti i Vigili del fuoco a causa di un forte odore rilevato in una delle aule. Circa venti studenti sono stati evacuati temporaneamente per motivi di sicurezza. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

Intervento dei Vigili del fuoco giovedì mattina al liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena, dove è stato segnalato un forte odore e una classe composta da circa 20 ragazzi è stata evacuata per motivi precauzionali Si registra intervento dei Vigili del fuoco giovedì mattina al liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena, dove è stato segnalato un forte odore e una classe composta da circa 20 ragazzi è stata evacuata per motivi precauzionali. Si è indagato per capire i motivi dell'odore, e tra le ipotesi c'è quella dello spray al peperoncino spruzzato da qualcuno, ma il tutto potrebbe anche essere partito dall'impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

