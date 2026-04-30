Un articolo esplora il significato di “chic” attraverso una selezione di elementi considerati eleganti, come la camicia maschile, i gioielli più adatti, i dettagli che possono risultare sbagliati e la lingerie raffinata. Gli editor di Vanity Fair condividono le loro opinioni su queste tendenze, analizzando anche il fenomeno di TikTok e il modo in cui la parola viene comunemente usata. Il testo si concentra sui fatti e sugli aspetti pratici di ciò che viene definito “chic”.

Le liste, in alcuni casi talmente lunghe da essere suddivise in più puntate, includono davvero tutto, dalla moda al design, dalla collezione di fiammiferi al saper dire di no, dal bar di quartiere al portamento aggraziato, dai biglietti scritti a mano ai tovaglioli di stoffa stirati. Scorrere queste liste è diventato per me una forma di rilassamento - quasi quanto un tempo lo era salvare immagini di arredamento su Pinterest. E ho cominciato a domandarmi quale sia il vero significato della parola chic e se, come spesso succede con le parole di cui si abusa, si sia svuotata di senso o, peggio ancora, ci stia diventando odiosa, un po' come è avvenuto con resiliente o sostenibile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Cose che trovo estremamente chic»: ecco quali sono, secondo noi

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