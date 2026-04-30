Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Captain Phillips - Attacco in mare aperto, con Tom Hanks protagonista di una storia vera che tiene incollati fin dalle prime scene. Il racconto segue il comandante di una nave mercantile americana che, durante una traversata apparentemente ordinaria, si ritrova a fronteggiare un assalto di pirati somali. La tensione cresce minuto dopo minuto, fino alla scelta estrema di offrirsi come ostaggio pur di salvare il suo equipaggio. Il film, candidato a sei Premi Oscar, costruisce un’esperienza intensa e realistica, giocata tutta sull’umanità del protagonista e su un senso di pericolo costante.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 30 Aprile 2026 - Captain Phillips - Attacco in mare aperto

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