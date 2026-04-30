Cosa succedeva dentro la famiglia Avvelenate con la ricina svolta nelle indagini

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita si sono arricchite di nuovi dettagli, mentre si cercano di chiarire le cause dei decessi avvenuti durante le festività natalizie. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte, tra cui un sospetto avvelenamento con ricina, per capire cosa fosse accaduto all’interno della famiglia prima delle tragedie. Le investigazioni proseguono per ricostruire gli ultimi momenti delle vittime.

Si arricchisce di nuovi elementi il giallo della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute durante le festività natalizie in circostanze ancora da chiarire. Le indagini puntano sempre più verso un possibile avvelenamento da ricina, una delle tossine più letali conosciute. La Procura di Larino ha disposto ulteriori accertamenti scientifici sui campioni di sangue delle due vittime, affidando un nuovo incarico al Centro Antiveleni di Pavia. L’obiettivo è ottenere riscontri ancora più precisi sulla presenza e sulle modalità di assunzione della sostanza. Il caso si concentra a Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso, dove si è consumata la tragedia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa succedeva dentro la famiglia”. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini Notizie correlate “Cosa succedeva prima di Natale”. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: la scopertaIl caso di Pietracatella, nel Molise, si complica ulteriormente e cambia progressivamente perimetro investigativo. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: “C’è un sospetto!”Tra sospetti, analisi cliniche e un audio destinato a cambiare la prospettiva investigativa, il caso che ruota attorno alla morte di Antonella Di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anni; Edoardo Pesce: Io non sono un cattivo, mi sento Jessica Rabbit; Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anni; Cosa succedeva dentro la famiglia. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini. Cosa succedeva dentro la famiglia. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indaginiSi arricchisce di nuovi elementi il giallo della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute durante le festività natalizie in ... thesocialpost.it La cella di fronte, rapper Kento porta a teatro le carceri minoriliRoma, 29 apr. (askanews) - Cosa succede davvero dentro un carcere minorile? Chi sono i ragazzi che ci finiscono? E cosa resta loro una ... stream24.ilsole24ore.com "QUI COMANDIAMO NOI" Altra immagine inquietante di cosa succedeva attorno alla gestione dello stadio. Aperto il varco su ciò che accadeva dietro le quinte, tra i tornelli e quelle "porticine" che qualcuno considerava riservate, di proprietà - facebook.com facebook