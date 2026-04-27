Cosa succedeva prima di Natale Avvelenate con la ricina svolta nelle indagini | la scoperta

Le indagini sul caso di Pietracatella, nel Molise, si sono recentemente approfondite, portando alla scoperta di nuovi dettagli. La vicenda riguarda una serie di episodi di avvelenamento con ricina, verificatisi prima di Natale. La situazione è ora in fase di evoluzione, con le autorità che stanno allargando il quadro delle indagini per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.

Il caso di Pietracatella, nel Molise, si complica ulteriormente e cambia progressivamente perimetro investigativo. Quella che inizialmente sembrava una vicenda legata a un singolo episodio tra le festività natalizie si sta trasformando in un’indagine molto più ampia e articolata. Gli inquirenti stanno infatti rivalutando l’intera sequenza degli eventi che ha coinvolto la famiglia, ipotizzando che l’esposizione alla sostanza tossica possa non essere avvenuta in un’unica occasione, ma in più momenti distinti e diluiti nel tempo. Al centro della tragedia ci sono Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, entrambe decedute dopo il sospetto contatto con la ricina, una delle tossine naturali più potenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa succedeva prima di Natale”. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: la scoperta Notizie correlate Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: “C’è un sospetto!”Tra sospetti, analisi cliniche e un audio destinato a cambiare la prospettiva investigativa, il caso che ruota attorno alla morte di Antonella Di... Avvelenate con la ricina, svolta a sorpresa nelle indagini: “Sequestrato!”La vicenda delle morti avvelenate in Molise torna al centro dell’attenzione con un passaggio che segna una nuova fase dell’indagine. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quando le prede sfuggono ai predatori: le sorprendenti strategie di fuga dalla morte; Quel riflesso automatico delle teorie sul complotto; Zaynab Dosso: Ai World Relays non dovevo esserci, ma all’Italia non si dice di no. Alfred guardava ogni mio passo; L’immigrazione in Argentina è diventata un problema. Cosa si pensa qualche minuto prima di morireCosa si pensa qualche minuto prima di morire? Approfondiamo riflessioni e stati d'animo in questo momento cruciale. microbiologiaitalia.it Cosa succede davvero nello Stretto di Hormuz? L'emergenza potrebbe migliorare a maggioAmena Bakr, innanzitutto racconta che cosa fa la società per cui lei lavora che viene citata spesso, dai quotidiani italiani e internazionali in queste ore. Kepler è un'azienda che segue il mercato d ... tg.la7.it Cosa succedeva mdst.it/3QOkEWV #SportMediaset - facebook.com facebook