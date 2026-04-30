Cosa rimarrà dei posti culturali? Ennesima libreria storica chiusa

Negli ultimi mesi sono state annunciate diverse chiusure di librerie storiche che da anni rappresentavano punti di riferimento culturali in città. Questi locali, spesso considerati simboli di identità cittadina, hanno visto le serrande abbassarsi, lasciando vuoti spazi nel panorama urbano. La chiusura di questi luoghi si inserisce in un quadro di decremento di spazi dedicati alla cultura e alla lettura.

Ogni tot escono notizie di chiusure di luoghi che hanno segnato una città, luoghi di incontro, luoghi di cultura. E, ogni volta che ne leggo, mi si spezza un po’ il cuore. L’anima di un posto piano piano va via. Basti pensare a quanti cinema sono stati chiusi o dimezzati, a quante librerie, a quanti teatri, a quanti luoghi culturali. La chiusura della storica libreria Tarantola di Sesto San Giovanni quindi, non è soltanto una notizia locale, come quelle che si leggono di continuo, ma è un sintomo. Un segnale tra tanti, forse l’ennesimo, di un processo più ampio che sta lentamente ridisegnando il paesaggio culturale italiano. Fondata nel 1859 e sopravvissuta a guerre, trasformazioni urbane e rivoluzioni tecnologiche, la libreria ha rappresentato per oltre un secolo e mezzo un punto di riferimento non solo commerciale, ma sociale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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