Mediatori culturali a pattugliare i Giardini Speyer | L’ennesima presa in giro dell’amministrazione ai ravennati

I mediatori culturali sono stati inviati nei Giardini Speyer di Ravenna, ma secondo alcuni residenti questa mossa è solo un’altra presa in giro dell’amministrazione comunale. La zona, infatti, resta un punto caldo per risse, aggressioni e spaccio di droga, con episodi che spesso avvengono davanti agli occhi di passanti e forze dell’ordine. La maggior parte dei problemi viene attribuita a cittadini stranieri senza permesso di soggiorno e senza dimora stabile, molti dei quali risiedono temporaneamente in altri Comuni.

"Servono azioni serie e immediate per ripulire la zona dai delinquenti e restituire i Giardini Speyer alla cittadinanza" dice Patrizia Zaffagnini, consigliera comunale di Fratelli d'Italia "Il quartiere attorno ai Giardini Speyer continua a essere teatro quotidiano di risse, aggressioni, spaccio, danneggiamenti e furti, spesso in pieno giorno, posti in essere per la quasi totalità da cittadini extracomunitari, clandestini, senza fissa dimora o con residenze fittizie in altri Comuni, delinquenti recidivi che vivono dei proventi di attività criminose. Una situazione che si trascina da anni e che, anziché migliorare, peggiora di settimana in settimana.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Rinnovate le ordinanze antialcol e antidegrado ai Giardini Speyer DDL Caregiver, ennesima presa in giro: la denuncia di una madreUna madre denuncia che il nuovo DDL Caregiver non risolve i problemi delle famiglie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mediatori culturali a pattugliare i Giardini Speyer: L’ennesima presa in giro dell’amministrazione ai ravennatiIl quartiere attorno ai Giardini Speyer continua a essere teatro quotidiano di risse, aggressioni, spaccio, danneggiamenti e furti, spesso in pieno giorno, posti in essere per la quasi totalità da ... ravennatoday.it Sono oramai quasi quotidiani i controlli nell’area dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria. L’attività straordinaria di controllo del territorio... facebook