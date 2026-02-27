Libreria Hoepli in crisi | cda spaccato e dipendenti in agitazione Cosa succederà alla storica casa editrice di Milano?

La libreria Hoepli, punto di riferimento nel cuore di Milano, si trova ad affrontare una fase di tensione interna con il consiglio di amministrazione diviso e i dipendenti in agitazione. La storica casa editrice, conosciuta per la qualità dei suoi librai, si trova ora al centro di una situazione incerta che potrebbe avere ripercussioni sul futuro dell’attività. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi.

Tra gli scaffali della Hoepli lavorano librai specializzati. Competenze tecniche, per poter orientare chi entra nella Libreria Internazionale, in pieno centro a Milano, verso il manuale più aggiornato, il volume più azzeccato. Fotografia, meccanica, libri scolastici e universitari, storia dell’arte, saggistica, narrativa. Ognuno ha il suo compito, da sempre. C’è chi sta dietro queste vetrine da 32 anni. In tutto, i lavoratori e le lavoratrici della casa editrice fondata da Ulrico Hoepli alla fine dell’Ottocento sono 89. La maggioranza sui cinquant’anni. Clima di incertezza Da quando si sono rincorse le notizie sulla liquidazione dell’attività, queste persone non hanno ancora avuto comunicazioni chiare da parte dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

