Alessia Solidani, amica di Ilary Blasi, ha un buon rapporto con Bastian Muller, mentre con Francesco Totti non c'era sintonia. La relazione tra Solidani e Muller è descritta come positiva, a differenza del rapporto tra Solidani e Totti, che non era affatto amichevole. La notizia si concentra sulle differenze nei rapporti personali tra le persone coinvolte.

L'amica di Ilary Blasi, Alessia Solidani, ha un ottimo rapporto con Bastian Muller, ma non era lo stesso con Francesco Totti: i due non andavano per niente d'accordo Alessia Solidaniè una parrucchiera molto conosciuta a Roma che da sempre ha un’amicizia profonda conIlary Blasi. Fu la stessa che iniziò ad avere alcuni dubbi su Totti e che aiutò la conduttrice sia ad assoldare un investigatore per scoprire se l’ex calciatore le mettesse le corna, sia che la coprì con la storia del caffè con il personal trainer Cristiano Iovino. All’epoca dei fatti, come raccontato daBlasi, Francesco Totti, capendo il forte affiatamento che c’era tra le due amiche, le chiese di non frequentarla più. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ilary Blasi, il rapporto tra Bastian Muller e l’amica che non piaceva a Totti

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