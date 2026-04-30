A pochi giorni dall’inizio del suo tour nazionale, Tredici Pietro ha partecipato a un episodio del podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, dove ha parlato senza filtri. Durante l’intervista, ha affrontato diversi temi, suscitando commenti online. La discussione ha attirato l’attenzione anche su aspetti personali, tra cui una domanda sulla sostanza che fuma. La conversazione si è svolta in vista di un importante spettacolo al Teatro Clerici di Brescia, previsto per il 17 maggio.

A pochi giorni dall’inizio del tour che lo porterà sui palchi di tutta Italia, compreso il Teatro Clerici di Brescia il 17 maggio, Tredici Pietro si è seduto davanti ai microfoni di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, per una conversazione senza filtri. Il figlio di Gianni Morandi ha mostrato ancora una volta quella schiettezza che lo contraddistingue, parlando di ansie, aspettative, sostanze e del rapporto con un padre ingombrante quanto amato. L’emozione per il tour imminente è palpabile, quasi fisica. “ C’è grossa ansia, sono teso, ho un po’ il terrore per questo tour “, ammette il rapper bolognese senza giri di parole.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cosa fuma il figlio di Gianni Morandi? La verità dietro l’intervista che ha scatenato i commenti online

Intervista a Gianni Morandi: «Canterò sino alla fine proprio come Aznavour»

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