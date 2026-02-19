Il rapper figlio di Gianni Morandi porta in gara una canzone che parla di cadute e rinascite

Voce fra le più promettenti della nuova scena italiana, Tredici Pietro debutta in gara a Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Dopo un anno ricco di successi – dall'album Non guardare giù al featuring con Fabri Fibra in Che gusto c'è –, il rapper bolognese presenterà all'Ariston una canzone che fonde influenze hip hop, R'n'B e cantautorali, amalgamando il tutto con un arrangiamento dal groove raffinato. Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi esce con il suo album «Non guardare giù». Tredici Pietro a Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. "La vita è tutta lì, nel percorso". Tredici Pietro si prepara a salire sul palco di Sanremo con il brano "Uomo che cade". Tentare non nuoce: al Festival con una canzone rap. Ora si può. Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi) si racconta prima di Sanremo 2026. Tredici Pietro, il cantautore nato dal rap. Alla Gen Z vendono soprattutto la paura. Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che a Sanremo porta la fragilità umana. Tredici Pietro è uno dei 30 Big in gara a Sanremo, dove porterà il brano Uomo che cade, proprio sugli ostacoli che una persona può incontrare nella vita. L'importante, sostiene il rapper, è rialzarsi. Ospite di Soundcheck, il figlio di Gianni Morandi al festival con "Uomo che cade" e contro l'idea del "tutto subito". Nella serata delle cover omaggio a papà: "Per lui e per Lucio Dalla".