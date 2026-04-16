Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 17 al 19 aprile

Da veneziatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana a Venezia e nei dintorni si svolgono numerosi eventi tra mostre, fiere e appuntamenti culturali. Dal 17 al 19 aprile 2026 sono in programma diverse iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori, offrendo occasioni di svago e approfondimento. La città si anima con attività dedicate a vari interessi, mentre la provincia propone eventi che si svolgono in diverse località. Di seguito si trova una selezione degli appuntamenti principali.

Sono tantissimi gli eventi da vivere questo weekend a Venezia e provincia. Di seguito vediamo tutti quelli da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026, impossibile segnalarli tutti, qui invece trovate il programma completo.Eventi topForte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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