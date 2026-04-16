Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 17 al 19 aprile

Questo fine settimana a Venezia e nei dintorni si svolgono numerosi eventi tra mostre, fiere e appuntamenti culturali. Dal 17 al 19 aprile 2026 sono in programma diverse iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori, offrendo occasioni di svago e approfondimento. La città si anima con attività dedicate a vari interessi, mentre la provincia propone eventi che si svolgono in diverse località. Di seguito si trova una selezione degli appuntamenti principali.

Sono tantissimi gli eventi da vivere questo weekend a Venezia e provincia. Di seguito vediamo tutti quelli da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026, impossibile segnalarli tutti, qui invece trovate il programma completo.Eventi topForte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano 17 al 19 aprile?Giornate di supereroi, mercatini e street food animano il nuovo fine settimana Milano con eventi aperti a tutti e... Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 10 al 12 aprile Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; Cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 aprile a Legnano e nell’Alto Milanese; Cosa fare a Firenze questo weekend; Cosa fare questo weekend a Milano? Tutti gli eventi in città dal 10 al 12 aprile 2026. Weekend di Primavera a Porto Santo Stefano: cosa fare e vedere in questo suggestivo borgo di mare toscanoPorto Santo Stefano cosa vedere weekend Argentario Toscana mare primavera Itinerario Porto Santo Stefano Borghi ... myluxury.it Voucher sport da 500 euro nel Lazio ma ogni regione ha bandi diversi da monitorare. Cosa fare - facebook.com facebook Cosa può fare, nel concreto, l’AI per i pazienti Abbiamo pubblicato il whitepaper di ReportAId su come l'AI sta cambiando il patient journey. Ve lo segnalo perché il problema che descrive è uno di quelli che mi ha convinto a fondare questa azienda. Le strutture x.com