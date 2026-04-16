Cosa fare in città | gli eventi del weekend del 18 e 19 aprile

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, nel novarese e nel Vco si svolgeranno numerosi eventi. Tra le iniziative in programma ci sono spettacoli, concerti, mostre, street food, incontri e mercati. Le manifestazioni si terranno sia in città che nelle zone circostanti, offrendo diverse opportunità di svago e intrattenimento per i cittadini.

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, street food, incontri, mercati e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo week end di aprile. Per l'elenco completo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Centrale Sport #10 | Cesena in crisi, Forlì Basket Salvo e Anteprima WEC Imol Notizie correlate Cosa fare in città: gli eventi del weekend del 28 e 29 marzoGli spettacoli, i concerti, le fiere e i mercatini, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del weekend tra Novara e il Vco In arrivo un fine... Cosa fare in città: gli eventi del weekend di PasquaUn fine settimana di festa con tanti appuntamenti ed eventi quello in arrivo nel novarese e nel Vco. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cosa fare in città: gli eventi del week end dell'11 e 12 aprile; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano: eventi, itinerari, gite; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventi. Cosa far fare ai bambini d'estate in città? Dalla visita al museo al picnic sul balcone o al pigiama party (di pomeriggio)Una giornata in piscina, una visita all'acquario o al museo, un pranzo in agriturismo: per chi ha dei bimbi piccoli e, per ogni tipo di motivo (dal lavoro al caro-vita) non va in vacanza, può non ... corriere.it ATTENZIONE Stanno arrivando sms a nome di Adriatica Risorse, lo fa sapere la società: ecco cosa fare https://cityne.ws/WRfNG facebook Cosa può fare, nel concreto, l’AI per i pazienti Abbiamo pubblicato il whitepaper di ReportAId su come l'AI sta cambiando il patient journey. Ve lo segnalo perché il problema che descrive è uno di quelli che mi ha convinto a fondare questa azienda. Le strutture x.com