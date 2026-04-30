Cosa fare in città | tutti gli eventi del week end del 1° maggio

Nel novarese e nel Vco il fine settimana del 1° maggio propone un ricco calendario di eventi, tra spettacoli, concerti e mostre. Sono previste anche visite guidate, aree food truck, luna park, fiere e feste dedicate al vino. Le iniziative si svolgono sia in città sia in altre località della zona, offrendo occasioni di intrattenimento e svago per diverse fasce di pubblico.

Un altro fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, food truck, luna park, fiere, feste del vino e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo weekend di festa in.🔗 Leggi su Novaratoday.it Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare in città: tutti gli eventi del week end del 25 aprile Cosa fare in città: gli eventi del week end del 7 e 8 febbraioUn nuovo fine settimana invernale con diversi appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Cosa fare in città: tutti gli eventi del week end del 25 aprile; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi. Sagre in Toscana nel weekend del 25 aprile: tante feste in paesi e città, ecco dove andareFirenze, 23 aprile 2026 – E’ arrivato uno dei momenti clou per le sagre in Toscana: il weekend del 25 aprile è perfetto pe ... lanazione.it Utilizza la tua posizioneCelebra Earth Day 2026 il 22 aprile con eventi green in città, laboratori e attività per bambini: idee semplici e sostenibili per vivere la Giornata della Terra in famiglia. meteo.it cosa posso fare per aiutare questa pianta - facebook.com facebook Cosa fare il primo maggio a Roma: eventi, musei e trasporti. La guida completa ift.tt/Zp40cXH x.com