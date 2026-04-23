Cosa fare in città | tutti gli eventi del week end del 25 aprile

Nel fine settimana del 25 aprile, nel territorio del novarese e del Vco, si svolgeranno numerosi eventi. Sono previsti spettacoli, concerti, mostre e visite guidate in diverse località. Si terranno anche gite sul treno con spettacolo, aperture di luna park, fiere e feste del vino. Le iniziative si svolgeranno sia in città che nelle zone limitrofe, offrendo un’ampia scelta di attività per tutti i gusti.

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, gite sul treno con spettacolo, luna park, fiere, feste del vino e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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