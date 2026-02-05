Cosa fare in città | gli eventi del week end del 7 e 8 febbraio

Da novaratoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana il novarese e il Vco si riempiono di appuntamenti. In città e dintorni ci sono spettacoli, concerti, mostre e anche attività più avventurose come tuffi nel lago. Non mancano le iniziative di Carnevale, per divertirsi e vivere le giornate all’aperto.

Un nuovo fine settimana invernale con diversi appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, tuffi nel lago, eventi di carnevale e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week end a cavallo tra gennaio e.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Novara Verbania

Cosa fare in città: gli eventi del week end del 31 gennaio e 1 febbraio

Questo fine settimana, nel novarese e nel Verbano, ci sono molte cose da fare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tirano in CAMPER e il TRENINO ROSSO DEL BERNINA CON LA NEVE fino a St Moritz in Svizzera

Video Tirano in CAMPER e il TRENINO ROSSO DEL BERNINA CON LA NEVE fino a St Moritz in Svizzera

Ultime notizie su Novara Verbania

Argomenti discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano nel weekend delle Olimpiadi Invernali; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 31 gennaio e 1 febbraio; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Tra palcoscenico e musei: il fine settimana degli eventi a Piacenza.

Estate 2025, cosa fare a Milano: gli eventi per chi resta in cittàL’estate 2025 a Milano tra grandi concerti live come quelli di Bruce Springsteen, Ultimo e Thirty Seconds to Mars fino agli appuntamenti raffinati dei concerti a lume di candela a Villa Clerici. Tante ... tg24.sky.it

Il superpizzaiolo Sasà Martucci arriva a Milano e altre cose buone in città nel weekend 6 - 8 febbraioParliamo della nuova apertura di Sasà Martucci a Milano, il progetto che porta la sua idea di pizza oltre Caserta. Il nostro consiglio per il fine settimana insieme a tutti gli altri eventi gastronomi ... milanotoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.