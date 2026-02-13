San Valentino sagre e Carnevale | cosa fare a Padova e provincia nel weekend

Il fine settimana porta numerosi appuntamenti a Padova e dintorni, tra feste di Carnevale, sagre e celebrazioni di San Valentino. Domenica, per esempio, la città si anima con sfilate di maschere e degustazioni di prodotti locali, attirando famiglie e appassionati di tradizioni popolari. Se vuoi scoprire tutte le iniziative in programma, puoi consultare l’elenco aggiornato online.

Un fine settimana ricchissimo tra città e provincia quello da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026. San Valentino accende il sabato con concerti e cene romantiche, mentre sagre, feste tradizionali e carnevale animano il territorio. Non mancano teatro, concerti, mostre e visite guidate Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui. Un weekend che unisce romanticismo, sapori e tradizione, con proposte per tutte le età: dalle cene di San Valentino alle sagre di paese, passando per spettacoli, musica e carnevale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

