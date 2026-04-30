Recentemente si sono intensificate le tensioni tra l'ex presidente e un esponente della destra conservatrice, con divergenze che sembrano legate alle politiche sull'Iran. Le dichiarazioni pubbliche mostrano posizioni opposte, ma analizzando più a fondo emergono differenze anche su altri temi come le alleanze internazionali e le scelte strategiche. La discussione si svolge in un clima di scontri pubblici e dichiarazioni contrastanti, senza che siano stati raggiunti accordi ufficiali tra le parti.

In apparenza ci sono le posizioni, distanti, sull’Iran. Ma andando a leggere in filigrana i temi interconnessi, le nuove sfide della geopolitica energetica e le prospettive politiche che si stanno sviluppando a cavallo fra due guerra, Stat Uniti e Germania raccontano molto di più delle schermaglie verbali fra Trump e Merz. Il momento complessivo è caratterizzato essenzialmente da tre fronti, complessi ma in qualche misura interconnessi: quello bellico relativo alle iniziative militari americane a Hormuz e in seno alla Nato, quello politico che tocca il futuro delle relazioni tra Ue e Usa, e quello energetico per via di vecchie questioni (Nord Stream) e nuove (crisi nello stretto).🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa c’è dietro la rottura fra Trump e Merz

La lezione di Trump a Merz

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