A un anno dalla proposta di matrimonio in diretta a Bella Ma’ da parte di Pierluigi Diaco, la relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha attirato l’attenzione dei media. La coppia, che fino a poco tempo fa appariva felice, si è trovata al centro di indiscrezioni e voci di una possibile crisi. La vicenda ha suscitato discussioni e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

A distanza di un anno dalla romantica proposta di matrimonio fatta in diretta a Bella Ma’ da Pierluigi Diaco, la storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico. Dopo aver annunciato l’intenzione di sposarsi entro la fine del 2025, lo scorso novembre è arrivata la rottura. Una decisione improvvisa, raccontata dalla Elia in modo piuttosto vago, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. Lo scoop a Storie al Bivio. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stata Monica Setta durante la trasmissione Storie al Bivio, dove ha parlato apertamente di un “piccolo giallo” legato alla coppia. Secondo quanto anticipato in studio, nelle settimane precedenti Pietro avrebbe anche fatto visita ad Antonella nella Casa del Grande Fratello Vip, senza però chiarire realmente la situazione tra i due.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Pietro Delle Piane e Antonella Elia, cosa c’è davvero dietro la rottura

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