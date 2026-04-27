La Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato la decisione di interrompere ogni collaborazione futura con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. La notizia è stata resa nota tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La rottura tra le parti si è verificata in un momento in cui si discuteva di progetti e contratti in corso.

La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, ha reso noto «di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». La decisione arriva dopo un'intervista, pubblicata nei giorni scorsi dal quotidiano argentino La Nacion, in cui Venezi avrebbe espresso «delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d'Orchestra».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezi licenziata da La Fenice, le accuse dietro la rottura: cosa è succcesso

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