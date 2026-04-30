A Milano si è svolto un corteo dedicato a Sergio Ramelli, con circa 2.000 persone che hanno marciato portando fiaccole e salutando con saluti romani. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno rivolto insulti dai balconi, creando momenti di tensione. La marcia si è conclusa senza incidenti rilevanti, anche se si sono verificati alcuni episodi di nervosismo tra i presenti.

Il corteo dell’estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli si è svolto a Milano nella serata del 29 aprile, anniversario della morte del giovane studente ucciso sotto casa nel 1975. L’evento ha richiamato circa 2 mila partecipanti e si è concluso, come da tradizione, col rito del presente e i saluti romani. Il corteo per Ramelli, Pedenovi e Borsani La manifestazione, giunta alla 51^ edizione, è partita da piazzale Gorini e ha attraversato la zona di Città Studi fino a via Paladini, dove si trova il murale dedicato a Ramelli, nei pressi del luogo dell’aggressione avvenuta il 13 marzo 1975. Il giovane, militante del Fronte della Gioventù, morì poi il 29 aprile successivo a causa delle ferite riportate, dopo quasi 50 giorni di coma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corteo per Sergio Ramelli a Milano tra fiaccole, saluti romani e insulti dai balconi: il video del "presente"

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UCCIDERE UN FASCISTA Sergio Ramelli aveva 18 anni. Lo attaccarono in tanti contro uno: gli fracassarono il cranio a colpi di chiave inglese, la Hazet 36. “Uccidere un fascista non è reato”: in tanti lo dicevano. E qualcuno lo ha fatto. #semperfidelis x.com