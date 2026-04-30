Saluti romani e rito del presente | a Milano la galassia neofascista ricorda Sergio Ramelli

A Milano, circa duemila persone si sono riunite per ricordare Sergio Ramelli, vittima di un’aggressione avvenuta cinquantuno anni fa. Durante la cerimonia, alcuni partecipanti hanno eseguito saluti romani e altri rituali del presente, davanti al luogo dell’aggressione. L’evento ha attirato l’attenzione sulla memoria di Ramelli e sui comportamenti simbolici adottati dai presenti.

Saluti romani e rito del presente. A Milano, duemila persone ricordano così l’omicidio di Sergio Ramell davanti al luogo dove fu aggredito cinquantun anni fa. Un rito viene celebrato ogni anno dalla galassia neofascista e dell’estrema destra. Prima un corteo aperto dallo striscione “Onore ai camerati caduti”. Fiaccole in mano e tricolore, in fila per cinque per occupare più spazio possibile lungo la via. E poi una volta arrivati davanti al murales che ricordo il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975, ecco il saluto romano. I soldi agli ospedali svizzeri? L’Italia tuteli le famiglie che hanno perso i figli a Crans Montana L’evento Ferrari nel giorno della Liberazione: così Fiumicino celebra il 25 aprile? Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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