Corteo negato al militante pro-Kiev Ora parla chi l’ha allontanato | L’ho fatto per la sua incolumità

Un militante di orientamento filo-kiev è stato impedito di partecipare a un corteo. Chi ha preso questa decisione ha spiegato di averlo fatto per tutelare la sicurezza della manifestazione e ha aggiunto di assumersi la responsabilità di averlo allontanato, definendo l’azione come un “allontanamento garbato” e menzionando la possibilità di provocazioni durante l’evento. La motivazione è stata comunicata da chi ha gestito l’episodio senza riferimenti a nomi o dettagli personali.

"Mi assumo pienamente la responsabilità di ciò che è stato fatto". E cioè "un allontanamento garbato di una persona che poteva perturbare il corteo, anche perché non è da escludere che ci fossero provocazioni". E dunque, cacciare Tino Ferrari, ex docente Unibo, è servito "per fare sì che la sua incolumità venisse assicurata in quel contesto", nel farlo "non c’è stata violenza". Ma oltre a questo, c’è da dire che i vessilli legati all’asta del militante di Italia Viva non erano nei "perimetri politici" della manifestazione. Dopo giorni di silenzio e di "caccia alle streghe" via social nei suoi confronti, parla Giacomo Marchetti, responsabile...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo negato al militante pro-Kiev. Ora parla chi l’ha allontanato: "L’ho fatto per la sua incolumità" Notizie correlate 25 aprile, Marchetti: "Tino Ferrari allontanato dal corteo di Bologna per la sua incolumità"“Io mi assumo l’allontanamento fatto di quella persona, che non conoscevo e che è risultata essere Tino Ferrari, militante di Italia Viva, per far sì... Il caso della bandiera ucraina al 25 aprile di Bologna: “Ferrari poteva agitare il corteo, allontanato per la sua incolumità”Bologna, 29 aprile 2026 – “Mi assumo la responsabilità politica dell’allontanamento di una persona che non conoscevo, risultata poi essere Tino... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corteo negato al militante pro-Kiev. Ora parla chi l’ha allontanato: L’ho fatto per la sua incolumità; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Spari al corteo per il 25 aprile, Meloni: E si dicono per la libertà. La condanna di Conte e Schlein; Roma, spari al corteo: feriti due iscritti all’Anpi. Insulti antisemiti a Milano, Brigata ebraica espulsa. Corteo negato al militante pro-Kiev. Ora parla chi l’ha allontanato: L’ho fatto per la sua incolumitàGiacomo Marchetti, responsabile del servizio di autotutela, che ha bloccato Ferrari durante lo scorso 25 aprile Sono stato minacciato e linciato via web, ma le regole dell’evento non prevedevano quel ... ilrestodelcarlino.it Sono stato io ad allontanare il militante con la bandiera ucraina. Ma Renzi sfrutta questo casoGiacomo Marchetti, responsabile del servizio di autotutela del corteo antagonista del 25 aprile, si difende dalle polemiche: Non lo conoscevo. Era stato ... bologna.repubblica.it Il Giornale. . La brigata ebraica non ha potuto sfilare in corteo durante il 25 aprile. Gli ebrei e i suoi sostenitori sono stati vittime per l’ennesima volta di un atroce atto di antisemitismo che ha negato loro la possibilità di esprimersi. E a bearsi di questa orribile pa - facebook.com facebook Il sindaco #Sala riesce nell’impresa di dire una cosa ancora più grave dell’episodio: invece di condannare la cacciata della #BrigataEbraica dal corteo, dà la colpa a loro che avevano la bandiera israeliana. Cioè scusa chi ha negato il diritti alla brigata ebraica x.com