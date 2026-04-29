Durante il 25 aprile a Bologna, un militante di Italia Viva è stato allontanato dal corteo. La motivazione ufficiale riguarda la tutela della sua incolumità, secondo quanto dichiarato da un portavoce. La persona in questione non era conosciuta prima dell’evento e l’allontanamento è stato assunto dal rappresentante dell’organizzazione per garantire la sicurezza. Non ci sono altre informazioni ufficiali su eventuali conseguenze o reazioni.

“Io mi assumo l’allontanamento fatto di quella persona, che non conoscevo e che è risultata essere Tino Ferrari, militante di Italia Viva, per far sì che la sua incolumità venisse assicurata in quel dato tipo di contesto”. A raccontare la sua versione di quanto accaduto lo scorso 25 aprile a Bologna, durante il corteo organizzato da Potere al Popolo e Usb, è Giacomo Marchetti, responsabile del servizio di autotutela della manifestazione tenutasi nel capoluogo emiliano. “Il corteo era cresciuto in un percorso fatto con tutti i crismi, quindi un appello, un’assemblea, con degli organizzatori, e si era detto esplicitamente quale era il perimetro politico della manifestazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Marchetti: "Tino Ferrari allontanato dal corteo di Bologna per la sua incolumità"

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