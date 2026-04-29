Il caso della bandiera ucraina al 25 aprile di Bologna | Ferrari poteva agitare il corteo allontanato per la sua incolumità

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la manifestazione del 25 aprile a Bologna, un uomo è stato allontanato dal corteo dopo aver agitato una bandiera ucraina. La questura ha spiegato che il provvedimento è stato preso per tutelare l'incolumità del soggetto coinvolto, e che la decisione non ha coinvolto altre persone. Un rappresentante delle forze dell'ordine ha dichiarato di aver preso questa scelta assumendosi personalmente la responsabilità politica.

Bologna, 29 aprile 2026 – “ Mi assumo la responsabilità politica dell’allontanamento di una persona che non conoscevo, risultata poi essere Tino Ferrari ”, l’ex docente Unibo e anche militante di Italia Viva, che è stato allontanato  dal corteo  del 25 aprile (organizzato da Potere al popolo e Usb)  partito da piazza dell’Unità - e arrivato fino in Pratello - perché portava con sé le bandiere dell’Ucraina  e dell’ Unione Europea. Una scena, proprio nel giorno dell’ ottantunesimo anniversario della Liberazione, che ha scatenato una bufera politica che ha coinvolto anche i leader nazionali dei partiti, dal governo all’opposizione. A parlare,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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